Прокуратура заинтересовалась инаугурацией Трампа

Манхэттен, США, , 02:48 — REGNUM Федеральные прокуроры американского Манхэттена расследуют возможные нарушения при организации инаугурации президента США Дональда Трампа в 2017 году, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что расследование проводится в отношении комитета, занимавшегося организацией церемонии инаугурации. Издание отмечает, что на церемонию было потрачено $107 млн добровольных пожертвований, теперь прокуроры хотят выяснить, не была ли часть средств потрачена в обмен на политические преференции или же доступ к администрации президента.

«Получение денег в обмен на политические услуги может нарушать федеральные законы о коррупции. Вывод денег из фондов организации, которая зарегистрирована как некоммерческая, также нарушает федеральный закон», — подчеркивает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря недавно избранная прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила о намерениях провести расследование деятельности президента США Дональда Трампа, его семьи и его знакомых, которые могли якобы нарушать закон. Она сразу начнет проверку после вступления в должность в 2019 году.

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