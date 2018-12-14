Молдавия и Азербайджан — за «территориальную целостность» и уход России

Баку, , 02:26 — REGNUM Молдавия поддерживает «территориальную целостность» Азербайджана, а Азербайджан поддерживает вывод российских войск из Приднестровья. Об этом шла речь на встрече в Баку глав МИД Молдавии Тудора Ульяновского и Азербайджана Эльмара Мамедъярова, передает ИА REGNUM.

Ульяновский заявил о важности «укреплять совместные усилия в преодолении замороженных конфликтов с соблюдением суверенитета и территориальной целостности обоих государств.» Две страны выразили готовность сотрудничать в рамках международных и региональных организаций в этих целях.

Молдавский министр также поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку Резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2018 года. Мамедъяров в свою очередь подтвердил готовность Азербайджана углублять отношения с Молдавией в энергетическом секторе.