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В Молдавии День Победы стал «Днем Европы». Додон не помог

Политика

Поправки о переименовании праздника вместо Додона подписал спикер Канду

Кишинёв, 14 декабря 2018, 02:06 — REGNUM  В Молдавии вступили в силу поправки о переименовании праздника 9 мая — теперь он называется «Днем Европы». Как передает ИА REGNUM, поправки в Трудовой кодекс опубликованы в Monitorul Oficial после того, как их подписал председатель парламента Андриан Канду.

Президент Игорь Додон отказался подписать закон, повторно принятый парламентом, предоставив право сделать это спикеру. Конституционный суд в пятый раз применил процедуру временного отстранения Додона от должности из-за его отказа подписывать некоторые из принимаемых парламентом законов.

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День Победы
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