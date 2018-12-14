В Молдавии День Победы стал «Днем Европы». Додон не помог

Кишинёв, , 02:06 — REGNUM В Молдавии вступили в силу поправки о переименовании праздника 9 мая — теперь он называется «Днем Европы». Как передает ИА REGNUM, поправки в Трудовой кодекс опубликованы в Monitorul Oficial после того, как их подписал председатель парламента Андриан Канду.

Президент Игорь Додон отказался подписать закон, повторно принятый парламентом, предоставив право сделать это спикеру. Конституционный суд в пятый раз применил процедуру временного отстранения Додона от должности из-за его отказа подписывать некоторые из принимаемых парламентом законов.