Россия продолжит содействовать прямому диалогу Баку и Еревана: Лавров

Баку, , 00:23 — REGNUM Россия хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом в Баку на встрече с президентом Ильхамом Алиевым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я знаю, что у вас были контакты с премьер-министром Армении, у моего коллеги и друга Эльмара Мамедъярова были контакты с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. И сегодня мы, конечно, будем весьма заинтересованы послушать ваши оценки того, как вы видите продвижение вперед. Хотим, чтобы это урегулирование состоялось на справедливой и обоюдно приемлемой основе. Россия и в своем национальном качестве, и как участник «тройки» — Россия, США, Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ будет делать все для того, чтобы способствовать достижению таких договоренностей», — сказал Лавров (цитата по president. az).

Президент Азербайджана ранее заявил, что в настоящее время созданы благоприятные условия для урегулирования карабахского конфликта.

«Считаю, что сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Есть много факторов, являющихся основанием для такого заявления», — отметил Алиев.

В первую очередь, по его словам, это «растущая мощь, потенциал, экономическая, военная и политическая сила Азербайджана, и укрепляющиеся международные позиции страны».

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта заявили, что власти Армении и Азербайджана должны предпринять конкретные шаги для подготовки своих народов к миру.

13 декабря на вопрос журналистов, о каких конкретных шагах идет речь, официальный представитель МИД России Мария Захарова не ответила, лишь отметив, что это целый комплекс конкретных шагов, которые будут вырабатываться при участии сторон урегулирования и при помощи сопредседателей Минской группы.

Сергей Лавров прибыл в Баку для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).