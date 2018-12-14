Генерал ВСУ заявил, что НАТО предложило Украине подводные лодки и самолеты

Киев, , 00:02 — REGNUM На Украине военные эксперты советуют Киеву активнее наращивать военный потенциал и активнее привлекать союзников.

В частности, бывший замглавы генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал США расширить перечень и увеличить поставки летального вооружения украинской армии.

«Американцам нужно перейти определенный Рубикон по вооружению. К сожалению, «Джавелины» не стали тем шагом, который позволил бы более масштабно и существенно изменить ситуацию по вооружению. Нам и до этого канадцы предлагали боевые самолеты, немцы — подводные лодки, но предлагали без оружия. Ложки без торпед, самолеты без ракет. Сейчас все это можно было бы наращивать… Нам уже сейчас нужно летальное вооружение», — сказал Романенко 13 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом военный эксперт Игорь Козий напомнил, что Украина не располагает достаточным военным потенциалом, чтобы «самостоятельно противостоять России».

«Элемент коллективной безопасности для нас очень важен. Нам нужно найти тех партнеров, которые вместе с нами будут отстаивать нашу независимость плечом к плечу. Нам нужно наращивать, к сожалению, то утраченное количество вооружений оборонного характера, которое у нас было», — добавил Козий.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Украины Петр Порошенко анонсировал открытие миссии НАТО в Азовском море и получение военной помощи.

«НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море и обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам нужно. Мы поддерживаем открытие миссии НАТО в Азовском море, чтобы обеспечить лучшее понимание ситуации в этом регионе… Мы принимаем эту поддержку для обеспечения безопасности в Азовском море», — сказал Порошенко на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В свою очередь Столтенберг отметил, что НАТО продолжит усиливать свои позиции в Черном море. По его словам, альянс предоставил Украине практическую помощь на сумму около €40 млн через трастовые фонды.

«Я сказал президенту Порошенко, что мы предоставим оборудование для защищенной связи до конца этого года», — добавил Столтенберг.

При этом он пообещал усилить Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, а также поддержать Украину «в усилении возможностей по логистике, кибербезопасности».