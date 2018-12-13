Дональд Трамп оценил перспективы своего импичмента

Вашингтон, 13 декабря 2018, 23:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что в деле его бывшего адвоката Майкла Коэна нет реальных оснований для его импичмента. Об этом он заявил 13 декабря в интервью телеканалу Fox News.
«Я не сделал ничего плохого», — подчеркнул глава Белого дома.
Трамп также заявил, что он не несёт ответственности за преступления Коэна, так как никогда не заставлял его делать что-либо, нарушающее закон.
Ранее демократы в Конгрессе США заявили, что возможное нарушение закона о финансировании избирательной компании может послужить основанием для импичмента Дональду Трампу.
12 декабря суд в Нью-Йорке приговорил Майкла Коэна к трём годам тюрьмы. В ходе судебного процесса он сознался, что передавал средства, собранные на президентскую кампанию Трампа, нескольким женщинам, имевшим связь с политиком, в качестве платы за их молчание.
В свою очередь, глава Белого дома заявил, что эти платежи были «простой частной сделкой» и не являлись нарушением правил финансирования президентской кампании.
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