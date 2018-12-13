Сенат США призвал прекратить военную помощь саудитам в Йемене

Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Сенат США проголосовал за резолюцию о прекращении военного участия Вашингтона в действиях Саудовской Аравии на территории Йемена, сообщает 13 декабря пресс-служба сената.

Уточняется, что инициатива резолюции была выдвинута сенатором от республиканской партии Майком Ли и представителем демократической партии Берни Сандерсом.

Сенат США впервые за три года заметил, что в Йемене творится «самый ужасный гуманитарный кризис на земле», вызванный «вторжением коалиции под эгидой Саудовской Аравии в Йемен три года назад».

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами вспыхнул в 2014 году, а в марте 2015 года в войну вмешалась «арабская военная коалиция» во главе с Саудовской Аравией, поддержав правительственные силы.

Стоит отметить, что «коалиция» в основном вооружена американским и европейским оружием.

В ходе конфликта неоднократно отмечались случаи массовых жертв среди мирного населения Йемена, разрушение страны и эпидемии. Количество людских жертв до сих пор не подсчитано.

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