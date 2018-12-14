Парламент Туниса отказался повышать пенсионный возраст

Тунис, , 00:07 — REGNUM Парламент Туниса отклонил законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 60 до 62 лет, 13 декабря передает агентство Reuters.

Для принятия законопроекта требовалось одобрение хотя бы одной трети парламента (73 депутатов), но за повышение пенсионного возраста выступил всего 71 тунисский законодатель.

Законопроект был предложен премьер-министром Юсефом Шахедом в качестве меры сокращения бюджетного дефицита.

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