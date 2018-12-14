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Президент Камеруна помиловал 289 сепаратистов-англофонов

Политика

Поль Бийя «прислушался к народу»

Яунде, 14 декабря 2018, 00:01 — REGNUM  Президент Камеруна Поль Бийя потребовал прекратить судебное разбирательство в отношении 289 арестованных сепаратистов-англофонов, 13 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению представителя главы Камеруна, президент «прислушался к народу» и надеется, что решение будет способствовать «миру в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, война правительства Камеруна с сепаратистами-англофонами, объявившими о создании независимой «Республики Амбазония» на востоке страны, продолжается с 2017 года.

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