МИД Турции и госдеп США ведут телефонные переговоры по Сирии

Анкара, , 23:37 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры по поводу ситуации в Сирии, сообщает 13 декабря газета «Дэйли сабах» со ссылкой на дипломатический источник.

Издание сообщает, что обсуждались «недавние события в Сирии», не уточняя конкретного содержания переговоров.

Стоит отметить, что ранее президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил о планах провести военную операцию на сирийской территории восточнее реки Евфрат, чтобы «искоренить террористические группы к востоку от Евфрата».

В свою очередь, представитель Пентагона Шон Робертсон назвал эти планы Турции неприемлемыми и вызывающими озабоченность.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая сторона расценивает все курдские отряды на территории Сирии как союзников Рабочей партии Курдистана, ведущей партизанскую войну в Турции. Для США курдские вооруженные формирования являются главной сухопутной опорой на сирийской территории.

Напомним, и США и Турция осуществляют военное присутствие на сирийской территории без согласия правительства Сирии и без мандата ООН.

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