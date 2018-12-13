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Исламисты атаковали общину или 42 туарегов на востоке Мали

Политика

Погибли 42 жителя лагеря в Менаке

Бамако, 13 декабря 2018, 23:57 — REGNUM  Боевики-исламисты атаковали лагерь туарегов в Менаке, на востоке Мали, 13 декабря передает агентство Associated Press.

По словам представителя самообороны туарегов Муссы Аг Ахаратумане, 12 и 13 декабря в результате нескольких нападений боевиков на мотоциклах погибли 42 туарега, в том числе дети.

Представитель туарегов заявляет, что нападение могли совершить местные представители группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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