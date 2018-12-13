На Украине считают, что Россия готовится к мировой войне

Киев, , 23:38 — REGNUM Россия планирует захватить Украину, а затем наступать через Белоруссию на Польшу и Прибалтику, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров, сообщила 13 декабря пресс-служба ведомства.

Чиновник ожидает начала войны в ближайшие годы:

«Сейчас все планы перевооружения крупных государств, в частности РФ, запланированы на 2023−2025 годы. Мир может быть готов к глобальному конфликту буквально через 6 лет, но он может начаться и раньше», — заявил он.

Пока что Россия ограничивается «вмешательством» в выборы на Украине, рассказал Валентин Петров.

Напомним, украинские власти с 2014 года непрерывно рассказывают о том, что Россия уже воюет с Украиной в Донбассе. При этом военное положение на Украине было введено только после того, как 25 ноября 2018 года украинские корабли устроили провокацию в районе Керченского пролива.

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Согласно опросам, большинство граждан Украины прекрасно понимают, что военное положение было введено не для отражения «российской агрессии», а для отмены президентских выборов, на которых у действующего президента Украины Петра Порошенко нет шансов победить.

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