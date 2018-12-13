Пушков об условиях США: Вашингтон не хочет встречи Трампа и Путина

Москва, , 22:57 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что выдвигаемые Вашингтоном условия для организации переговоров лидеров России и США свидетельствуют о нежелании американский властей поводить такую встречу.

«Если выставляют условия для встречи в верхах, как это сейчас делают США, это означает, что в Вашингтоне не хотят встречи. А повод вторичен», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее сегодня помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп не станет встречаться с Владимиром Путиным до тех пор, пока не решится ситуация с кораблями ВМС Украины, задержанными в ходе провокации в Керченском проливе.

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