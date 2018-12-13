Призрак коммунизма в Бельгии

Руслан Костюк, , 22:39 — REGNUM

Специалисты, занимающиеся современным международным левым движением, согласятся со мной в том, что «генеральной линией» развития его коммунистической («марксистско-ленинской») части является упадок. Что случилось, например, с некогда мощнейшими итальянской и французской компартиями? Уровень поддержки французских коммунистов дошёл до отметки в два процента, а коммунисты Италии вот уже вторую легислатуру подряд — вне стен парламента. До уровня маргинальных снизошли марксистско-ленинские партии в Северной и Центральной Европе. В посткоммунистической части континента нигде, кроме Чехии, отстоять жизнеспособную компартию не удалось, ну так и в Чешской Республике уровень влияния коммунистов заметно снизился. Аналогичные процессы имеют место и на постсоветском пространстве. В какой-то мере можно сказать, что «держатся» влиятельные в рабочем движении своих стран компартии Греции и Португалии, но эти более ортодоксальные формации также в электоральном плане сдают позиции, они уже не являются в своих странах самыми популярными силами на радикальном левом фланге.

Пожалуй, единственный для Европы «контрпример», который показывает, что партия коммунистической ориентации в наши дни не только не клонится к упадку, но, наоборот, прогрессирует, предстаёт в виде Партии труда Бельгии (ПТБ). Но очень интересно при этом заметить, что «генетически» эта партия никак не была связана с основной частью европейского коммунистического движения, ориентированного до 1991 г. на Москву и КПСС. То есть данный пример, в общем-то, лишь подтверждает общую тенденцию…

Что касается ПТБ, то эта партия была создана в 1979 г. на базе созданного ещё в конце 1960-х гг. на волне радикальных студенческих протестов организации «Вся власть рабочим». Создателем и первым руководителем Партии труда был ушедший в 2011 г. из жизни историк Лидо Мартенс. Он и его сподвижники стояли на маоистских позициях, в виду чего ПТБ изначально ориентировалась не на советскую, а на китайскую версию социализма и по многим вопросам мировой политики в 1980-е гг. занимала откровенно антисоветские позиции. В те годы бельгийские трудовики, например, видели в Кубе «наёмника советского социал-империализма».

Лишь в 1990-е гг. ПТБ стала эволюционировать от маоистского сектантства, приняла решение участвовать в выборах на федеральном, региональном и местном уровнях. Хотя идеологически в 1990-е гг. ПТБ в значительной степени ориентировалась на Пхеньян, что не было в то время оценено бельгийскими избирателями: на всех выборах вплоть до 2007 г. бельгийские «трудовики» неизменно набирали менее процента голосов.

Но вот VIII съезд Партии труда в 2008 г. избрал новым руководителем нынешнего председателя ПТБ Петера Мертенса, известного социолога из Фландрии, которому и сегодня меньше 50 лет. Именно под импульсом нового руководителя ПТБ преодолела «сектантскую практику» и повернулась лицом к тем реальным социальным проблемам, которые будоражат в целом богатое (с реальной средней зарплатой в 1700 евро) бельгийское общество.

Как отмечает бывший член Политического бюро и секретарь Партии труда по международным вопросам Бодуэн Деккерс, «оставаясь марксистской и ленинской партией, оставаясь коммунистами, мы одновременно стали политической силой, близкой обычным людям, их заботам и чаяниям».

Данный поворот способствовал явному и видимому электоральному подъёму ПТБ. В 2010 г. на федеральных законодательных выборах за кандидатов ПТБ отдали голоса уже 1,6% бельгийцев, через четыре года — 3,7%, что позволило впервые в истории партии провести в национальный парламент двоих депутатов. Также своих представителей Партия труда сумела провести в валлонский и брюссельские законодательные органы власти.

В минувшем октябре ПТБ продолжила свой электоральный марш, заручившись на провинциальных выборах поддержкой 10% избирателей во франкоязычной части страны и 3,2% в считающейся более «буржуазной» Фландрии. В столице королевства за марксистскую партию отдали голоса на муниципальных выборах 11,6% проголосовавших, в таких исторических бастионах левого и рабочего движения, как Шарлеруа и Льеж, — 16,3 и 15,7% соответственно. Как отмечает бельгийский политолог Жан-Мишель де Ваель, «за последние годы значительная часть социалистического электората перешла в лоно ПТБ».

Партия труда за последние годы также заметно нарастила численность. Некогда в эту формацию входили несколько сотен идеологизированных активистов, сегодня партия объединяет свыше 10 тысяч человек. Параллельно при ПТБ действуют собственные молодёжная, женская и подростковая («Пионер»!) организации. «Фишкой» партии стала запущенная по инициативе ПТБ программа «Медицина для народа»: члены и сторонники ТБ из числе врачей на добровольной основе осуществляют диагностирование и бесплатное лечение больных бельгийцев и иммигрантов из числа лиц, имеющих скромные доходы или пенсии. По оценке экспертов, эта программа, насчитывающая по всей стране более 25 тысяч пациентов, серьёзно помогла Партии труда в раскрутке. Как и разнообразные, яркие проекты и инициативы молодёжной и студенческой частей партии. Отметим также, что активисты ПТБ заметно усилили во втором десятилетии XXI в. своё присутствие в профсоюзном и социальном движениях Бельгии. Члены партии регулярно принимают участие в акциях в защиту окружающей среды, прав женщин и иммигрантов, активны «трудовики» и в антивоенном и антиядерном движении.

Идеологически ПТБ сейчас располагается, пожалуй, в центральной части европейского коммунистического движения, принимая активное участие в ежегодных международных конференциях коммунистических и рабочих партий. В отличие от партий еврокоммунистической традиции, она отказалась принять участие в Партии европейских левых, но, скажем, её представители приехали на созванный по инициативе «евролевых» Европейский форум в Бильбао. Вместе с тем, в отличие от более «твердокаменных» коммунистов Португалии и Греции, бельгийские «марксисто-ленинцы» не так озабочены защитой «коммунистической идентичности»: они готовы пропускать по своим партийным спискам на выборы разных уровней и неотроцкистов, и «традиционных» коммунистов.

Как отмечает лидер ПТБ П. Мертенс, «в нашем будущем люди занимают центральное место, а не выгода». Программные принципы ПТБ носят отчётливо левый, антикапиталистический характер. Общество будущего, в понимании идеологов ПТБ, должно основываться на принципах солидарности, гуманизма и справедливости. ПТБ имеет конкретные предложения, касающиеся достижения полной занятости, перераспределения богатств, преодоления бедности, защиты и расширения общественного сектора, в том числе через создание Общественного банка. Некоторые известные эксперты, как, например, ведущий бельгийский специалист по деятельности политических партий Паскаль Дельвит, упрекают «трудовиков» в «левом популизме», приводя в качестве примера их лозунг о желательности перехода на бесплатный проезд в коммунальном транспорте.

Что же касается внешнеполитических подходов ПТБ, то сегодня эта самая левая в бельгийском парламенте партия последовательно выступает против атлантистского крена внешней политики Брюсселя и зависимости действий Бельгии от Европейского союза. ПТБ со всей определённостью заявляет о своей солидарности с политикой латиноамериканских левых режимов. Для риторики партии характерен достаточно чёткий антиимпериализм и антиамериканизм.

Экс-маоисты Бельгии стали заметной и находящейся на подъёме политической силой. В будущем году в Бельгии должны состояться федеральные выборы. Нет сомнений в том, что ПТБ, единственная на парламентском уровне общебельгийская политическая сила, выступающая за сохранение бельгийского федеративного государства на подлинно народных основаниях, добьётся на них новых успехов, тем самым лишь подтвердив, что в стране, где был написан «Манифест Коммунистической партии», «призрак коммунизма» получил «долгосрочную прописку».