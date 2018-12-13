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Минфин фиксирует обеление рынка алкоголя при его стабилизации

Политика

На заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ обсудили регулирование производства и оборота алкогольной продукции

Минфин фиксирует обеление рынка алкоголя при его стабилизации
Alex Brown
Алкоголь

Москва, 13 декабря 2018, 21:55 — REGNUM  В России за последние годы произошло обеление рынка алкогольной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Юрий Зубарев на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

«Когда поставили весь оборот под контроль: и оптовый, и розничный, сначала в городах, потом в сельских поселениях, у нас, фактически, сложилась ситуация, когда нелегальная продукция, нелегальная розница фактически перестала оборачиваться. Это серьёзно повлияло на саму структуру рынка», — заявил Зубарев.

Это происходит параллельно с ростом производства алкоголя за последние годы, отметил он.

«Он (рост) сейчас стабилизировался, и это означает — при том, что, по данным Минздрава, пить стали меньше, — что легальный алкоголь вытесняет нелегальный и происходит обеление рынка. Это подтверждается статистикой, однако потенциал ещё есть», — пояснил Зубарев.

По его словам, одним из основных проблемных источников в этом направлении остаются фармацевтические субстанции.

«В своё время понизили градус спирта, на один градус, назвали его фармсубстанцией и вывели из-под регулирования. Сейчас, когда мы обратно заводим под регулирование, опять понижают градус. Получается игра в кошки-мышки. Проблема существует, надо с ней как-то разобраться», — пояснил Зубарев.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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