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МИД России и Госдеп США обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Политика

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан провели переговоры в Вене

МИД России и Госдеп США обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
Плакат «Терроризм» (фрагмент)

Москва, 13 декабря 2018, 21:41 — REGNUM  Делегации внешнеполитических ведомств России и США провели 13 декабря в Вене переговоры по вопросам совместной борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба МИД России.

Как уточняется, на встрече «обсуждались принципы и основные задачи активизации двустороннего сотрудничества по противодействию террористическим угрозам».

«Состоялся также обмен мнениями по наиболее актуальным проблемам и перспективным направлениям дальнейшего антитеррористического взаимодействия двух стран», — говорится в сообщении.

Делегации на переговорах возглавляли замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Сообщается, что стороны «договорились о продолжении контактов по контртерроризму на регулярной основе».

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