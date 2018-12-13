МИД России и Госдеп США обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Москва, , 21:41 — REGNUM Делегации внешнеполитических ведомств России и США провели 13 декабря в Вене переговоры по вопросам совместной борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба МИД России.

Как уточняется, на встрече «обсуждались принципы и основные задачи активизации двустороннего сотрудничества по противодействию террористическим угрозам».

«Состоялся также обмен мнениями по наиболее актуальным проблемам и перспективным направлениям дальнейшего антитеррористического взаимодействия двух стран», — говорится в сообщении.

Делегации на переговорах возглавляли замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Сообщается, что стороны «договорились о продолжении контактов по контртерроризму на регулярной основе».

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