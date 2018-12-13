Ереван вновь опроверг слова Назарбаева о назначении генсека ОДКБ

Ереван, , 21:13 — REGNUM Официальный Ереван продолжает настаивать, что 6 декабря в Санкт-Петербурге не был решён вопрос о назначении генерального секретаря ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян, комментируя заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что главы стран — членов ОДКБ договорились поддержать кандидатуру представителя Белоруссии Станислава Зася на пост нового генсека организации.

«Подтверждаю свои слова: 6 декабря на саммите ЕАЭС не был и не мог быть решён вопрос о назначении генсека ОДКБ, так как саммит ОДКБ не состоялся. Также подтверждаю позицию Армении, что вопрос должен быть решён с помощью консенсуса в ходе официальной встречи в рамках ОДКБ», — сказал Егоян в эфире «Радио Свобода».

13 декабря президент Казахстана встретился с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем.

Как сообщает официальный сайт президента Казахстана, в ходе встречи Назарбаев выразил поддержку Станиславу Засю в качестве кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ.

«В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем Лукашенко. Вы уже начали встречаться с руководителями стран — членов организации. Были уже в Бишкеке. Как известно, Кыргызская Республика сейчас председательствует в ОДКБ. Уверен, что ваши встречи прошли хорошо», — сказал президент Казахстана.

Глава государства отметил, что Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на указанной должности.

«Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать вас», — сказал Назарбаев.

В ходе беседы президент Казахстана также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы ОДКБ.

Ранее Назарбаев сообщил, что на саммите ОДКБ в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека организации должен занять представитель Беларуси. Армянская сторона опровергла это заявление и заявила, что вопрос будет решен на основе консенсуса.

Должность генсека ОДКБ вакантна с 2 ноября. До этого ее занимал бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, которого Ереван досрочно отозвал после предъявления обвинения в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года.

Из-за отсутствия чётких правил назначения генсека ОДКБ, в случае досрочного отзыва представителя одной из стран, Белоруссия настаивает, что после представителя Армении должен быть назначен кандидат Минска, согласно ротации по русскому алфавиту. Армения же настаивает, что для неё не столь важен пост генсека ОДКБ, а союзнические отношения внутри блока, которые не всегда поддерживаются всеми странами ОДКБ.