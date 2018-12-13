Четверг, 13 Декабря 2018 года
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Евросоюз продлил экономические санкции против России

Политика

Экономические ограничения продлены еще на шесть месяцев

Евросоюз продлил экономические санкции против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дональд Туск

Брюссель, 13 декабря 2018, 21:13 — REGNUM  Лидеры стран — членов Евросоюза приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций еще на шесть месяцев, заявил 13 декабря журналистам председатель Евросовета Дональд Туск.

Такое заявление Туск сделал по итогам саммита, прошедшего в Брюсселе.

«ЕС единогласно постановил продлить антироссийские экономические санкции из-за нулевого прогресса в реализации Минских соглашений», — заявил Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не является стороной Минских соглашений и не брала на себя обязательств по их выполнению. Наряду с Францией и Германией Россия участвует в Минском процессе в качестве гаранта.

Выполнение требований Минских соглашений является обязанностью исключительно Украины и народных республик Донбасса.

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Минские соглашения и их выполнение
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