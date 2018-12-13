ЮНИСЕФ: Два миллиона детей в Сирии не могут посещать школу

Бейрут, , 21:28 — REGNUM Не менее двух миллионов детей школьного возраста в Сирии лишены возможности посещать школу, 13 декабря передает агентство Associated Press.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, совершившей визит в Сирию, все сохранившиеся в стране школы переполнены.

При этом во многих оставшихся после гражданской войны зданиях школ нет воды и электричества, а в некоторых — даже окон и дверей.

Читайте также: Сирийские сапёры наполовину очистили Восточную Гуту от мин