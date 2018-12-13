Болтон: Встречи Путина и Трампа не будет, пока РФ не вернет Украине корабли

Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока не решится ситуация с кораблями украинских ВМС, задержанных в районе Керченского пролива, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщило 13 декабря агентство Reuters.

«Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств того, что такая встреча могла бы состояться до тех пор, пока корабли и экипажи не будут освобождены», — подчеркнул он.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС были задержаны в российских территориальных водах, поскольку они проигнорировали существующую процедуру передвижения судов, а также законные требования пограничников.

Экипажи кораблей были арестованы и доставлены в Москву для дальнейших разбирательств.

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Ситуация была неоднозначно воспринята мировым сообществом, однако, к примеру, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

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