Главным судебным приставом Татарии назначен Игорь Безуевский

Казань, , 20:41 — REGNUM Руководителем управления Федеральной службы судебных приставов по Татарии назначен Игорь Безуевский. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Коллективу нового руководителя представил премьер-министр Алексей Песошин.

«Игорь Безуевский долгие годы работает в службе судебных приставов. Уверен, под его руководством ведомство выполнит все возложенные задачи», — отметил Песошин.

ИА REGNUM напоминает, Безуевский возглавил управление в статусе исполняющего обязанности в январе 2018 года. До этого руководителем УФССП по Татарии являлся Радик Ильясов, который был назначен главным судебным приставом Республики Алтай.

Игорь Безуевский родился в 1963 году в Казани, окончил Казанский химико-технологический институт (КХТИ) по направлению холодильные и компрессорные установки (инженер-механик), позднее — Юридический институт МВД РФ по специальности правоведение.

С 1985 по 2003 год служил в органах МВД республики и УИН Минюста России. В УФССП по региону начал работать в 2004 году в должности и.о. замглавы службы. В июле 2013 года назначен на должность помощник руководителя УФССП по республике, с января 2014 года являлся заместителем главы службы.

Безуевский имеет чин госсоветника юстиции РФ первого класса.