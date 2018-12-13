«Калашников» и Ка-226Т. В Индии обсуждают военно-техническое сотрудничество

Нью-Дели, , 20:37 — REGNUM Вопросы производства в Индии автоматов Калашникова и вертолетов Ка-226Т обсуждаются в Нью-Дели межправительственной комиссией по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает 13 декабря РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны России Александра Фомина.

По информации Александра Фомина, обсуждалась программа российско-индийского военно-технического сотрудничества на период до 2030 года.

В частности, предметно обсуждались вопросы организации производства в Индии автоматов Калашникова, выпуск которых Нью-Дели хотел бы начать уже в 2019 году.

Стоит отметить, что работу российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС возглавляют министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Нирмала Ситхараман.

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