Мария Бутина признала себя виновной в сговоре против США

Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Российская гражданка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанесения вреда США. Соответствующее заявление она сделала в американском суде сегодня, 13 декабря, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Бутина готова пойти на сделку со следствием и признать себя виновной по части обвинений.

В ходе сегодняшнего судебного заседания судья Таня Чаткен задала Бутиной ряд вопросов, чтобы формально убедиться, что российская гражданка находится в здравом уме и хорошем состоянии здоровья, чтобы принимать решение о признании вины.

Также судья отметила, что в случае признания вины Бутина может быть депортирована сразу после отбывания наказания.

На все вопросы судьи Бутина ответила утвердительно.

Затем она заявила, что участвовала в сговоре с целью нанести вред США. Она уточнила, что в сговоре она участвовала в период с 2015 по начало 2018 года.

Это означает, что Бутина пошла на сделку со следствием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти неоднократно указывали на то, что обвинения против Бутиной являются политически мотивированными и фактически сфабрикованы. Напомним, что Бутину обвиняют в том, что она якобы пыталась налаживать в США связи с американцами, которые обладают властью и влиянием, с целью продвижения российско-американских отношений.