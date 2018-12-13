Законопроекты Клишаса и Вяткина — «мировая тенденция»: мнение юриста

Москва, , 20:20 — REGNUM Законопроект, запрещающий СМИ и блогерам фейки, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, внесли члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам в КоАП, предлагается штрафовать за распространение в средствах массовой информации, а также в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

Свое мнение о внесенных в Госдуму законопроектах высказал управляющий партнер юридической компании «Эффективные Бизнес Ресурсы» Александр Журавлев.

«Что касается введения ответственности за «фейковые» новости — это хорошая идея и мировая тенденция. Например, Европейский союз сейчас принимает правила, связанные с борьбой с недостоверными новостями (Общеевропейская стратегия противостояния онлайн-дезинформации). Соответственно, в этом плане наши законодатели следуют хорошим мировым тенденциям. Если говорить по существу, то в законопроекты вносятся положения, если мы говорим о ст. 15 Федерального закона об информации и ст. 4 Закона о средствах массовой информации, которые направлены на пресечение распространения недостоверной общественно значимой информации», — считает эксперт.

«Саму инициативу, в принципе, я оцениваю положительно. Но возникает вопрос, как это будет работать на практике. Конечно, мы надеемся, что на практике это никак не будет ограничивать конституционные права и свободы как СМИ, так и общества на выражение личного мнения относительно тех или иных событий. В принципе, аналогичные меры по борьбе с распространением заведомо ложной информации уже существуют в административном праве. Например, ответственность за сообщение о ложном минировании. В принципе, ведь это тоже некий фейк, только, как правило, распространяемый не через общедоступные источники информации, а который может распространяться через телефонный звонок в правоохранительные органы. Если подобные вещи распространяются через интернет, то в данном случае как раз заблокировать такую информацию будет возможно и гораздо проще благодаря этому законопроекту», — отмечает Александр Журавлев.

«По сути, средства массовой информации — это не социальные сети в общепринятом понимании. Это СМИ, которые имеют свидетельства о регистрации. Но в данном случае законопроект распространяется не только на СМИ, имеющие свидетельства о регистрации, но в том числе на сайты, которые невозможно идентифицировать (в понимании СМИ). Это могут быть и социальные аккаунты, и просто сайты, которые у себя публикуют какую-либо информацию, и зачастую такие сайты не имеют контактных данных и других средств идентификации. Как показывает практика, некоторые СМИ и/или подобные ресурсы не проверяют источники так, как этого бы хотелось, то есть не проявляют должной осмотрительности перед публикацией. И, собственно, если на подобном ресурсе рождается новость, но при этом неясен ее источник, то подобные СМИ начинают эту новость тиражировать. Для того, чтобы пресечь распространение общественно опасных новостей из таких источников, данный законопроект и подготовлен», — подчеркивает управляющий партнер юридической компании «Эффективные Бизнес Ресурсы»

«За распространение фейк ньюс предлагается ввести штрафы в размере 3000−5000 руб. для граждан, 30 000−50 000 руб. для должностных лиц и от 400 000 до 1 млн руб. для юридических, а также конфисковать предмет административного правонарушения, то есть, например, компьютер, сервер, смартфон и прочее», — отмечает эксперт.

«Что касается проекта о внесении изменений в Федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Здесь, соответственно, вносится положение, которое предусматривает возможность принятия мер по ограничению доступа к информации и материалам, которые предназначены для неограниченного круга лиц и выражают в неприличной форме явное неуважение, во-первых, к самому обществу, к государству, официальным государственным символам Российской Федерации, к Конституции Российской Федерации и к органам, которые осуществляют государственную власть Российской Федерации. Также вводится административная ответственность за эти нарушения — если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 319 УК РФ) — влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток», — подчеркивает Александр Журавлев.

«Есть определенные опасения, которые высказываются экспертами, по поводу возможного ограничения свободы слова в отношении всех перечисленных субъектов. Но здесь нужно отметить следующее. Инициировать подобные процессы у нас сможет только Генеральная прокуратура, а именно — генеральный прокурор или заместители генерального прокурора. То есть законодатели тем самым сужают круг чиновников, которые могут такие вещи инициировать. И это хорошее положение, потому что, скажем так, чиновники на разных уровнях не смогут злоупотреблять своей властью для того, чтобы использовать это в личных целях. Таким образом, включая это положение в законопроект, депутаты устанавливают фильтр, который позволит сосредоточить принятие решений только на самом верхнем уровне. Следовательно, это должно ограничить возможность злоупотребления этим институтом, и, соответственно, ограничить коррупционную составляющую. Таким образом, если принимаемые генеральным прокурором или его заместителями решения не будут ограничивать свободу слова в ее конституционно правовом смысле, то вряд ли многие почувствуют на себе последствия его принятия», — завершил свой комментарий Александр Журавлев.