Четверг, 13 Декабря 2018 года
21:15:14 МСК

Глава МВД Украины не пришёл на допрос по делу Януковича

Политика

Аваков проходит по делу в качестве свидетеля

Киев, 13 декабря 2018, 20:41 — REGNUM  Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проигнорировал повестку генеральной прокуратуры и не явился на допрос, сообщили 13 декабря «Украинские новости».

Аваков должен был дать показания по делу о покушении на бывшего президента Украины.

Напомним, Януковича несколько раз пытались убить в феврале 2014 года после вооружённого путча в Киеве. Нынешний глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ранее открыто заявил журналистам, что именно он организовывал охоту на Януковича.

Читайте также: Прокуратура Украины допросит главу МВД по делу о покушении на Януковича

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Януковича
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить