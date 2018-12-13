Глава МВД Украины не пришёл на допрос по делу Януковича

Киев, , 20:41 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проигнорировал повестку генеральной прокуратуры и не явился на допрос, сообщили 13 декабря «Украинские новости».

Аваков должен был дать показания по делу о покушении на бывшего президента Украины.

Напомним, Януковича несколько раз пытались убить в феврале 2014 года после вооружённого путча в Киеве. Нынешний глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ранее открыто заявил журналистам, что именно он организовывал охоту на Януковича.

Читайте также: Прокуратура Украины допросит главу МВД по делу о покушении на Януковича