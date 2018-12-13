Допобразование превращает школьное образование в платное — Яровая

Москва, , 19:58 — REGNUM Дополнительное школьное образование в настоящее время фактически превращается в дополнение к общему, но за деньги. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

«Качественное образование означает, что каждый ребёнок должен гарантированно получать в школе должные знания. Поэтому чтобы дополнительное образование не превращалось в систему дополнительных уроков от своего же учителя, но за деньги, отдельная тема, по которой мы ждём конкретных предложений», — обратилась Яровая к представителям Министерства образования.

По её словам, в настоящее время в России всё чаще практикуется дополнительное преподавание теми же учителями, но за деньги, чтобы «подтянуть» ученика до уровня единого государственного экзамена.

«Почему сегодня в школах вводятся дополнительные платные уроки? «Два шага до пятёрки», например. Семья должна платить деньги за то, что ребёнок приходит к своему же учителю и занимается дополнительно», — заявила Яровая.