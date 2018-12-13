В Китае открывается форум по отношениям с Центральной Азией

Пекин, , 19:44 — REGNUM В китайском городе Янчжоу (провинция Цзянсу) прошла встреча члена Политбюро ЦК КПК, заместителя председателя Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ван Чэня с премьер-министром Таджикистана Азимом Иброхимом, который прибыл для участия в шестом форуме сотрудничества Китай — Центральная Азия, сообщает 13 декабря Синьхуа.

Ван Чэнь отметил, что за 26 лет, прошедших с установления между КНР и Республикой Таджикистан дипломатических отношений две стороны неизменно связывали отношения дружбы, здорового и стабильного сотрудничества. Пекин и Душанбе связывает тесное взаимодействие в экономике, торговле, совершенствовании законодательства сторон, обмены в гуманитарной сфере, безопасности и правоохранительной деятельности.

Особое внимание китайской стороной было привлечено к важности сотрудничества, осуществляемого в рамках реализации инициативы «Пояса и пути», и это выводит отношения между странами на новый стратегический уровень.

Таджикской стороной было заявлено, что отношениям с Китаем во внешней политике Таджикистана уделяется приоритетное внимание.