В Узбекистане ожидают двойного роста иностранных инвестиций в 2019 году

Ташкент, , 18:49 — REGNUM Объем освоенных прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана в 2019 году может увеличиться в два раза по сравнению с текущим годом и составить 4,1 миллиардов долларов, сообщает Газета.уз со ссылкой на Госкомитет Узбекистана по инвестициям.

Ведомство делает такой прогноз на основании соглашений, подписанных в ходе визитов на высшем уровне, а также во время проведения международных бизнес-форумов в стране и за рубежом.

Проекты, кроме традиционного нефтегазового сектора, будут реализованы в текстильной отрасли, металлургии, пищевой промышленности и агросекторе.

По данным Госкомитета, в текущем году объем освоенных прямых иностранных инвестиций составит около 2,4 миллиардов долларов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, с начала 2018 года из России в Узбекистан привлечены инвестиции на сумму 600 миллионов долларов, в республике были открыты 114 предприятий с российским капиталом, товарооборот между Россией и Узбекистаном за шесть месяцев составил 2,8 миллиардов долларов, а к концу года может превысить 5 миллиардов долларов.