Четверг, 13 Декабря 2018 года
19:45:13 МСК

Франция предоставила Узбекистану 150 млн евро на развитие

Политика

Кредит выдан со сроком погашения 20 лет, включая шестилетний льготный период

Франция предоставила Узбекистану 150 млн евро на развитие
Mr. Theklan
Аксакалы

Ташкент, 13 декабря 2018, 18:46 — REGNUM  Церемония подписания заемного соглашения на 150 миллионов евро между Узбекистаном и Французским агентством развития (ФАР) состоялась в Ташкенте, сообщает Министерство финансов Узбекистана.

Кредит нацелен на реализацию мер, обозначенных в указе президента Узбекистана «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года.

«Для поддержки осуществления этой стратегии совет директоров ФАР одобрил предоставление нашей стране льготного займа со сроком погашения 20 лет, включая шестилетний льготный период», говорится в сообщении.

Реализация проекта обеспечит дополнительными источниками бюджетного финансирования государственные программы по созданию рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры регионов, сообщает ведомство.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить