Франция предоставила Узбекистану 150 млн евро на развитие

Ташкент, , 18:46 — REGNUM Церемония подписания заемного соглашения на 150 миллионов евро между Узбекистаном и Французским агентством развития (ФАР) состоялась в Ташкенте, сообщает Министерство финансов Узбекистана.

Кредит нацелен на реализацию мер, обозначенных в указе президента Узбекистана «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года.

«Для поддержки осуществления этой стратегии совет директоров ФАР одобрил предоставление нашей стране льготного займа со сроком погашения 20 лет, включая шестилетний льготный период», говорится в сообщении.

Реализация проекта обеспечит дополнительными источниками бюджетного финансирования государственные программы по созданию рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры регионов, сообщает ведомство.