США признали прогресс Узбекистана в сфере религиозных свобод

Ташкент, , 18:36 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео своим решением официально вывел Узбекистан из «списка стран, вызывающих особую обеспокоенность» (СРС), тем самым признав значительные достижения республики в сфере обеспечения религиозных свобод, сообщает МИД Узбекистана.

МИД отмечает, что это решение США ожидаемое, так как Узбекистан переживает исторический этап кардинальных реформ и преобразований, затрагивающих все аспекты жизни.

Среди достижений страны МИД отмечает реализацию практических мер по обеспечению религиозных свобод, совершенствованию и упрощению действующих норм, выработке подходов по противодействию радикализму, освобождению тысяч лиц, осужденных за религиозные преступления, а также созданию институциональных механизмов по продвижению просвещённого ислама.

«Под руководством президента Шавката Мирзиёева Узбекистан стал единственной страной из данного списка, который стремится к выполнению своих международных обязательств и предпринимает существенные меры для проведения необходимых реформ», цитирует МИД слова американского сенатора Роджера Уикера.

«Узбекистан может стать еще более сильным партнером США и наша цель — содействие экономическому процветанию страны, которая станет моделью развития в регионе и за его пределами», — отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM США ранее уже давали высокую оценку мерам по повышению религиозной толерантности в Узбекистане.