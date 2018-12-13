Депутаты Архангельского облсобрания расширили состав президиума

Архангельск, , 18:36 — REGNUM В Архангельском областном Собрании появился новый вице-спикер. Кандидатуру Надежды Виноградовой внесла фракция КПРФ и ее поддержало парламентское большинство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, после сентябрьских выборов президиум регионального парламента и руководство ключевыми комитетами вяли на себя представители «Единой России».

Подробнее об этом:

«Единая Россия» заняла президиум Архангельского облсобрания

По всей видимости, кулуарные дискуссии о справедливости тотального присутствия ЕР на главных позициях в парламенте, привели к решению расширить состав президиума.

Лидер фракции «Единая Россия» и глава комитета по бюджету Сергей Моисеев назвал Виноградову большим профессионалом, очень хорошо разбирающимся в вопросах финансово-бюджетной политики.

В итоге за Виноградову высказалось 32 депутата. Она продолжит работать на непостоянной основе.

Напомним, в прошлом созыве она уже была вице-спикером облсобрания и курировала бюджетные вопросы.

Читайте также:

Архангельские депутаты раскритиковали Стратегию развития региона