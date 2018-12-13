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В Швеции завершились мирные переговоры по Йемену

Политика

МИД Швеции оценил «позитивный дух» и «хорошие результаты» переговоров

Стокгольм, 13 декабря 2018, 18:39 — REGNUM  В Швеции завершились первые за два года мирные переговоры по Йемену с участием обеих сторон конфликта — хуситов и «правительственной коалиции», 13 декабря передает агентство Associated Press.

С заключительным словом по итогу переговоров выступила министр иностранных дел Швеции Марго Уоллстром, оценившая «позитивный дух» и «хорошие результаты» переговоров.

«Требовались уступки, компромиссы и определенное мужество, чтобы начать эти переговоры и в итоге получить хорошие результаты», — заявила Уоллстром.

Как сообщало ИА REGNUM, в финальном дне переговоров по Йемену, которые продолжались в Швеции с 6 декабря, также приняли участие генсек ООН Антониу Гуттериш и глава МИД Великобритании Джереми Хант.

На переговорах между воюющими сторонами были заключены соглашения об обмене пленными, открытии портов и аэропортов и прекращении огня в Ходейде.

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