В Швеции завершились мирные переговоры по Йемену

Стокгольм, , 18:39 — REGNUM В Швеции завершились первые за два года мирные переговоры по Йемену с участием обеих сторон конфликта — хуситов и «правительственной коалиции», 13 декабря передает агентство Associated Press.

С заключительным словом по итогу переговоров выступила министр иностранных дел Швеции Марго Уоллстром, оценившая «позитивный дух» и «хорошие результаты» переговоров.

«Требовались уступки, компромиссы и определенное мужество, чтобы начать эти переговоры и в итоге получить хорошие результаты», — заявила Уоллстром.

Как сообщало ИА REGNUM, в финальном дне переговоров по Йемену, которые продолжались в Швеции с 6 декабря, также приняли участие генсек ООН Антониу Гуттериш и глава МИД Великобритании Джереми Хант.

На переговорах между воюющими сторонами были заключены соглашения об обмене пленными, открытии портов и аэропортов и прекращении огня в Ходейде.

Читайте также: Генсек ООН сообщил о прекращении огня в йеменской Ходейде