Оппозиционная платформа обвинила Киев в «рейдерском захвате» Оппоблока

Киев, , 18:09 — REGNUM Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает «нелегитимным» съезд партии «Оппозиционный блок», который запланирован на 15 декабря. Об этом заявил глава Киевской городской организации «Оппозиционный блок» Александр Пузанов на сборах делегации партии «Оппозиционная платформа», которые прошли в Киеве.

По его словам, украинские власти проводят «рейдерский захват» Оппоблока.

«Это классическая рейдерская атака. Цель этой атаки — захват власти в партии. Но правда на нашей стороне, а если правда на нашей стороне, мы сможем её доказать, заблокировать незаконные решения и не допустить захвата нашей партии», — сказал Пузанов.

При этом депутат, член парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что члены партии Оппозиционный блок огорчены внутрипартийным расколом.

«То, что сегодня происходит во второй части «Оппозиционного блока». Все наши коллеги, кроме верхушки огорчены, что они не с нами и тем, что это, к сожалению, произошло», — сказал Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников обвинил сопредседателя парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко в попытке сорвать проведение съезда партии Оппозиционный блок. Депутат также выразил уверенность, что Оппоблоку удастся провести съезд партии 15 декабря.

«Съезд должен быть проведен до 15 декабря», — подытожил Колесников.

Напомним, ранее сопредседатель Оппоблока Бойко подписал соглашение с внефракционным депутатом, главой партии «За жизнь» Вадимом Рабиновичем о создании парламентской группы Оппозиционная платформа — За жизнь. При этом Бойко стал сопредседателем Оппозиционной платформы и кандидатом в президенты от новосозданной политсилы. В свою очередь Оппоблок обвинил Бойко в сотрудничестве с властями и пообещал провести партийный съезд, на котором рассмотрят вопрос об исключении Бойко из состава партии. Напомним, ранее фракция Оппоблок исключила Бойко и Сергея Лёвочкина из фракции в Верховной Раде.