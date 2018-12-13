Сальвини и Ди Майо подтвердили намерение выполнить предвыборные обещания

Рим, , 18:01 — REGNUM Лидеры правящих партий Италии вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо в четверг, 13 декабря, выступили с официальным совместным заявлением, сообщают итальянские СМИ.

На следующий день после переговоров премьер-министра Джузеппе Конте с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером о проекте бюджета страны лидеры правящих партий заявили о своей полной поддержке «нейтрального» премьера Джузеппе Конте.

Как сообщалось ранее, 13 декабря еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что у комиссию не устраивает и тот компромиссный вариант бюджета Италии, который был предложен на встрече Юнкера и Конте.

Сальвини и Ди Майо также подтвердили свое намерение выполнить все предвыборные обещания, прежде всего снизить пенсионный возраст и ввести выплаты по доходу от гражданства.

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Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП. Днем позже еврокомиссар Пьер Московиси заявил, что в комиссии считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным.