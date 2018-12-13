Пенсионный фонд. Сбой системы или воровство?

Редакция ИА REGNUM, , 17:58 — REGNUM

Редакция ИА REGNUM вынуждена довести до сведения читателей о вопиющем случае, связанным с Пенсионной системой и дающем основания делать серьезные выводы.

Оказывается, помимо риска не дожить до пенсии в связи с повышением пенсионного возраста, существует другой риск. Это риск, дожив-таки до установленного новым законом срока, не получить пенсии вообще. И не потому, что человек не работал, а работодатель не производил отчисления, а совершенно по фантастическим причинам. По причинам того, что Пенсионный фонд, оказывается, может и «клонировать», и «расщеплять» личности гражданина, уничтожая потом ненужные с их накоплениями. Именно такая история сейчас происходит с сотрудницей нашего издания.

Как всем гражданам России, ей был присвоен СНИЛС, на который должны поступать пенсионные отчисления. И они на него поступали исправно. Спустя некоторое время сотрудница выяснила, что у нее имеется второй СНИЛС, а первый, как ей поясняли в ПФР был какой-то неправильный, при этом подробностей «неправильностей» они не сообщили. Работодатель стал направлять отчисления на новый СНИЛС. Куда делись деньги, направлявшиеся на первый СНИЛС, неизвестно. Сегодня ПФР сообщил о том, что у сотрудницы появился новый (третий!) СНИЛС, а два предыдущих были ликвидированы. Сама сотрудница об этих «расщеплениях» никем из ПФР уведомлена не была, никаких своих персональных данных за весь период существования как налогоплательщика она не меняла. ПФР потребовал у издания отчет о пенсионных отчислениях на новый, третий СНИЛС сотрудницы за предыдущие месяцы, в то время как в предыдущие месяцы отчисления производились на второй, известный работодателю СНИЛС, и отчитаться об отчислениях на третий СНИЛС он не может, поскольку узнал о его существовании только сегодня. Поскольку работодатель отчитаться за новый, неизвестный ему ранее СНИЛС своего сотрудника, не сможет, на него будет наложен штраф. Куда делись деньги, перечисленные на два предыдущих СНИЛС, — неизвестно.

Итак, получается, что никто в России не застрахован от того, что в какой-то момент времени на гражданина по неизвестным причинам в неизвестный момент времени будет заведен новый СНИЛС, а старый, вместе с накоплениями, исчезнет. И перед выходом на пенсию человеку присвоят очередной СНИЛС, на котором не будет ничего, а следовательно, не будет и пенсии.

Налоговые органы — как администраторы счетов ПФР ‑ и сотрудники фонда обычно объясняют похожие случаи «сбоем системы (в компьютерном понимании этого слова)», «неправильной, некорректной выгрузкой файлов». Но до сих пор не было известно ни об одном случае, чтобы хоть кого-то из этой системы (системы налоговых органов и ПФР) привлекли хоть к какой ответственности за «сбои и некорректные выгрузки файлов».

Так что это: сбой системы или уворовывание? Решайте сами. Но если решите, что это все-таки «сбой системы», то подумайте какой системы. Может быть это сбой СИСТЕМЫ?