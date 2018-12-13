В Переславле Ярославской области бюджет приняли с третьей попытки

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:53 — REGNUM В Ярославской области Преславская городская Дума не приняла проект бюджета городского округа на 2019 год с первого раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании присутствовало 17 депутатов из 21, при этом у «Единой России» не было даже простого большинства — 10 депутатов из 11. Оппозиционные депутаты голосовали против принятия бюджета. Коммунист Александр Дыма заявил, что при объединении города и района было обещано, что бюджет объединенного городского округа увеличится на 700 миллионов рублей в 2019 году. Однако представленный проект бюджета меньше, чем бюджеты города и района до объединения. Оппозиция потребовала пригласить на заседание представителя правительства Ярославской области для проведения консультаций.

Решение об объединении принимала Ярославская областная дума, депутаты также при принятии закона опирались на представленные материалы, где было указано, что будут оптимизированы органы управления, бюджет вырастет. По факту получается, что ничего из обещанного не выполняется. Мы хотим, чтобы область также несла ответственность за решение по объединению города и района и помогла нам в трудную минуту, — заявил Александр Дыма.

Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев призвал депутатов принять проект бюджета, так как бюджетные учреждения не смогут функционировать с начала 2019 года, не успеют заключить контракты на поставку продуктов и на коммунальные услуги. Для объединенного городского округа это будет катастрофой.

Однако ни при первом голосовании, ни при повторном, после перерыва и консультаций, решение не было принято. Оппозиция блокировала принятие бюджета.

После этого в заседании был объявлен еще один перерыв. В 17 часов заседание возобновилось, руководство думы смогло найти депутата от «Единой России», который не пришел на заседание. Фракция получила перевес в одного депутата. Только после этого бюджет Переславля-Залесского на 2019 год был принят. Также за принятие бюджета проголосовал один представитель «Справедливой России».

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