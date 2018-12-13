Госдума и парламент Ливии создали межпарламентскую комиссию

Москва, , 18:02 — REGNUM Госдума подписала соглашение с парламентом Ливии о создании совместной комиссии высокого уровня, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря. Соглашение было подписано спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем парламента Ливии Агилой Салехом.

«Сегодня мы с вами выходим на подписание Соглашения о создании межпарламентской комиссии, которая должна будет заняться решением конкретных вопросов в развитии отношений между нашими странами в рамках парламентского измерения», — заявил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что между Россией и Ливией есть история отношений, важно востребовать все самое лучшее и эффективное из нее и постараться реализовать все эти подходы сегодня.

«Нам крайне важно, чтобы отношения были выстроены на принципах двухстороннего уважения друг к другу, невмешательства в дела суверенного государства, чтобы эти отношения базировались на принципах отсутствия двойных стандартов, и, конечно, чтобы мы смотрели уверенно в будущее, развивая эти отношения», — сказал Володин.

В рамках соглашения стороны, констатировав необходимость дальнейшего совершенствования конструктивных связей между парламентами России и Ливии, договорились о создании постоянно действующей комиссии по сотрудничеству и об установлении постоянных связей между комитетами и комиссиями, депутатскими группами.

Также, следует из документа, стороны намерены способствовать укреплению двусторонних отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, парламентарии двух стран будут взаимодействовать в рамках международных организаций и конференций, а также регулярно обмениваться информацией о своей деятельности, законодательными актами, печатными изданиями и иными материалами.

«Мы будем планировать ежегодное проведение нашей межпарламентской комиссии. От Государственной думы ее работу будет курировать заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов», — отметил Володин.