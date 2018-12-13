На Украине создадут службу для работы с национальными меньшинствами

Киев, , 18:15 — REGNUM В 2019 году на Украине появится служба по вопросам этнополитики и свободы совести, заявил министр культуры Евгений Нищук, сообщил 13 декабря ресурс InfoResist.

Новый орган будет создан в связи с предоставлением томоса об автокефалии неканонической украинской церкви.

По словам Нищука, служба нужна для того, чтобы «у нас пресекались какие-либо вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу».

Напомним, ранее Служба безопасности Украины распространила информацию, дискредитирующую каноническую Украинскую православную церковь. УПЦ МП якобы готовит ряд «провокаций» для срыва объединительного собора, на котором украинские раскольники попытаются создать новую церковь.

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