Киев, , 17:41 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко установил, чего «боится» Россия, и написал об этом 13 декабря на своей странице в Twitter.

По мнению украинского президента, «страна-агрессор» боится «нашего единства и солидарности», неких «европейских успехов Украины», а также лютую ненависть Москвы вызывает международное присутствие в Крыму, Азовском море и в Донбассе.

При этом президент Украины не поделился тем рецептом, благодаря которому он сделал эти потрясающие открытия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины и власти этой страны регулярно и публично заявляют о беспощадной войне, которую пятый год ведут с «российским агрессором», а также о полной и безоговорочной евроинтеграции Украины.

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