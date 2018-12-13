Агила Салех: Ливия заинтересована в России

Москва, , 17:39 — REGNUM Председатель парламента Ливии Агила Салех обозначил сферы взаимодействия с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Скажу честно, мы нуждаемся в России, нуждаемся в том, чтобы Россия участвовала в восстановлении нашей страны, в том числе в сфере нефти, железных дорого и всех жизненно важных объектах и проектах», — заявил Салех в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Он заверил в заинтересованности страны в развитии двусторонних отношений.

«Мы заинтересованы в том, чтобы отношения между нашими государствами развивались, а также в установлении прочных контактов между нашими палатами. Мы заинтересованы в том, чтобы развивались связи — гуманитарные, в образовательной сфере, мы заинтересованы в том, чтобы Россия предоставляла свой опыт в подготовке военных кадров, — то есть все то, что обеспечивает безопасность», — отметил председатель парламента Ливии.