Дональд Трамп отреагировал на приговор по делу его экс-адвоката

Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не давал распоряжений нарушать закон своему бывшему адвокату Майклу Коэну, приговорённому к трём годам тюрьмы. Об этом он написал 13 декабря в своём микроблоге в Twitter.

«Я никогда не давал Майклу Коэну распоряжения нарушать закон. Он был адвокатом, и предполагалось, что он знает закон. Это называется «консультация адвоката», и адвокат несёт большую ответственность, если допущена ошибка. Вот почему им платят», — написал глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что многие юристы, занимающиеся финансированием избирательных кампаний, категорически заявляли, что он не допустил никаких нарушений закона в рамках своей кампании.

«Коэн был виновен по многим обвинениям, не имеющим отношения ко мне, но он признал вину по двум пунктам обвинения, связанным с кампанией, которые не были уголовными и в которых он, вероятно, не был виновен даже с точки зрения гражданского права. Эти обвинения были согласованы им, чтобы скомпрометировать президента и получить значительно меньший тюремный срок, что он и получил», — заявил Трамп.

Напомним, накануне Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Майкла Коэна к трём года тюрьмы. Адвокат признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, а также в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

В ходе судебного процесса Коэн сознался, что передавал средства, собранные на президентскую кампанию Дональда Трампа, двум женщинам, якобы ранее имевшим связь с политиком, в качестве платы за их молчание.

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