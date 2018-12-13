Четверг, 13 Декабря 2018 года
18:05:49 МСК

Дональд Трамп отреагировал на приговор по делу его экс-адвоката

Политика

Глава Белого дома заявил, что не требовал от юриста нарушать закон и полагался на знание законов самим Майклом Коэном

Вашингтон, 13 декабря 2018, 17:34 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не давал распоряжений нарушать закон своему бывшему адвокату Майклу Коэну, приговорённому к трём годам тюрьмы. Об этом он написал 13 декабря в своём микроблоге в Twitter.

«Я никогда не давал Майклу Коэну распоряжения нарушать закон. Он был адвокатом, и предполагалось, что он знает закон. Это называется «консультация адвоката», и адвокат несёт большую ответственность, если допущена ошибка. Вот почему им платят», — написал глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что многие юристы, занимающиеся финансированием избирательных кампаний, категорически заявляли, что он не допустил никаких нарушений закона в рамках своей кампании.

«Коэн был виновен по многим обвинениям, не имеющим отношения ко мне, но он признал вину по двум пунктам обвинения, связанным с кампанией, которые не были уголовными и в которых он, вероятно, не был виновен даже с точки зрения гражданского права. Эти обвинения были согласованы им, чтобы скомпрометировать президента и получить значительно меньший тюремный срок, что он и получил», — заявил Трамп.

Напомним, накануне Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Майкла Коэна к трём года тюрьмы. Адвокат признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, а также в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

В ходе судебного процесса Коэн сознался, что передавал средства, собранные на президентскую кампанию Дональда Трампа, двум женщинам, якобы ранее имевшим связь с политиком, в качестве платы за их молчание.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить