После выборов в индийском штате Мизорам введут полный запрет на алкоголь

Нью-Дели, , 18:58 — REGNUM Лидер региональной партии «Национальный фронт Мизо» (НФМ) Зорамтханга заявил, что выполнит предвыборные обещания своей партии и введёт полный запрет на продажу алкоголя в индийском штате Мизорам. Ранее индийское новостное издание «Патрика» сообщило о том, что на состоявшихся 28 ноября выборах в местное законодательное собрание штата «Национальный фронт Мизо» завоевал 26 из 40 мест.

Будучи лидером партии абсолютного большинства в представительном органе Мизорама, Зорамтханга является наиболее вероятным кандидатом на должность главного министра штата. Глава НФМ подтвердил свое намерение модернизировать инфраструктуру в регионе, а также расширить сеть автомобильных дорог штата.

Запрет на продажу алкоголя действовал в христианском Мизораме с 20 февраля 1997 года, когда он был введен правящей на тот момент партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК). Все ограничения были сняты в начале 2016 года. Проблема торговли алкоголем вызвала жаркие дебаты в ходе предвыборной кампании на выборах в законодательное собрание штата. В то время как «Национальный фронт Мизо» выступал за повторное введение запрета на продажу алкогольной продукции, ИНК выступал решительно против подобных мер. Представители «Индийской народной партии» (БДП), возглавляющей федеральное правительство Индии, предлагали компромисс, заключавшийся в ограничении продажи алкоголя из других штатов страны.