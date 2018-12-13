ЕС выделит пять миллионов евро на помощь рохинджа в Бангладеш

Дакка, , 17:42 — REGNUM Европейская комиссия выделит дополнительные 5 миллионов евро для помощи мьянманским беженцам рохинджа, размещенным в Бангладеш. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало» со ссылкой на делегацию Европейского союза в Дакке.

Ранее, в мае 2018 года, Европейская комиссия выделила 40 миллионов евро (45,44 миллионов долларов) для борьбы с кризисом беженцев в Бангладеш. Европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис подчеркнул, что Европейский союз продолжит поддерживать мусульман рохинджа, размещенных преимущественно в районе Кокс-Базара, а также правительство Бангладеш в преодолении данного кризиса. Помощь, оказанная ЕС, позволит увеличить снабжение продуктами питания лагеря беженцев.

С августа 2017 года, когда началась широкомасштабная военная компания в мьянманской провинции Ракхаин, более 700 тысяч мусульман рохинджа бежали из страны в соседнюю Бангладеш. За прошедшее время Европейский союз выделил почти 115 миллионов евро для преодоления кризиса беженцев в Бангладеш.