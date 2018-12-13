Правящая партия Индии потерпела поражение на выборах в заксобрания 3 штатов

Нью-Дели, , 17:49 — REGNUM 12 декабря в Индии завершился подсчет голосов на выборах в местные представительные органы пяти штатов. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», были избраны законодательные собрания штатов Мадхья-Прадеш, Мизорам, Раджастхан, Телангана и Чхаттисгарх.

По результатам голосования в Мадхья-Прадеш, Раджастхане и Телангане правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) неожиданно потерпела поражение. Сообщается, что победу на выборах в данных штатах одержала партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК). Примечательно, что в Раджастхане и Чхаттисгархе ИНК удалось получить абсолютное большинство (50,2% и 75,56% соответственно). В Мадхья-Прадеш «Индийский национальный конгресс» и «Бхаратия джаната парти» выиграли 114 и 109 мест соответственно, что ниже отметки в 116 мест, необходимых для формирования правительства большинства. Тем не менее, партии «Бахуджан самадж парти» («Партия большинства народа» или БСП) и «Самаджвади парти» («Социалистическая партия» или СП), которые по результатам голосования получили два и одно место соответственно, выразили свою поддержку ИНК. Таким образом, «Индийскому национальному конгрессу» удастся сформировать в штате правительство большинства.

По результатам выборов в Мизораме и Телангане победу одержали региональные партии «Национальный фронт Мизо» (НФМ) и «Телангана раштра самитхи» (ТРС). ТРС во главе с Калвакунтлой Чандрашекхаром Рао удалось не только удержаться у власти в штате Телангана, но и увеличить свою долю мест в законодательном собрании штата с 53% до 74%. «Национальный фронт Мизо» во главе с Зорамтхангой одержал сокрушительную победу над «Индийским национальным конгрессом» (ИНК). Отметим, что до выборов ИНК был правящей партией Мизорама, а его доля в местном представительном органе составляла 85%.