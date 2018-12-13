Проект «Доступное дополнительное образование детей» под угрозой срыва

Москва, , 17:22 — REGNUM Проект «Доступное дополнительное образование детей» может оказаться невыполнимым при текущем уровне его финансирования из федерального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

«При существующем уровне финансирования мы не выполним указ президента с очень высокой вероятностью», — заявил Никонов.

На программу было выделено всего 1,5 млрд на 2017 год и 2,5 млрд на 2018 год. При этом поставлена задача добиться охвата 75% детей, при этом в указе президента написано, что 50% программы должны быть обеспечены средствами федерального бюджета.

«Мы даже близко к этой цифре не подходим. Никакого половинного финансирования федеральным бюджетом нет. Естественно, проблемы села, как они могут решиться? Никак. Проблемы дополнительного оборудования? Никак. Музыкальных инструментов для музыкальных школ тоже никак! Потому что если мы это всё разделим на число субъектов РФ, то этих денег хватит на один рояль на один субъект федерации. Это явно не решение проблем дополнительного образования», — подчеркнул депутат.

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