В Кении десяткам официальных лиц предъявлены обвинения в коррупции

Найроби, , 18:09 — REGNUM В Кении, в рамках принятой весной программы борьбы с коррупцией в Кении, с мая 2018 года уже десятки правительственных кенийских чиновников и бизнесменов предстали перед судом по обвинению в краже сотен миллионов долларов США с государственных счетов.

По информации новостного агентства VOA Swahili, Джо Сангу, управляющий директор нефтепроводной компании в Кении, а также пять его коллег были обвинены в злоупотреблении властью и потере денежных средств при постройке нефтяной пристани на западе Кении стоимостью 19 миллионов долларов США, что сильно превысило первоначальный бюджет.

Джофри Мванги, главный исполнительный сотрудник Национального фонда медицинского страхования Кении, его предшественник и еще 16 представителей организации были также обвинены в злоупотреблении служебным положением, несогласованном предоставлении премий и продлении контракта, вследствие чего государством было потеряно около 11 миллионов долларов.

Все подсудимые отказались признать себя виновными по предъявленным им обвинениям.

Президент Кении Ухуру Кениата дал пообещал решить проблему коррупции в стране, когда был избран президентом в 2013 году. Однако оппозиция утверждает, что он не спешит преследовать высокопоставленных чиновников, имеющих отношение к коррупционной деятельности.