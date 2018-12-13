Архангельские депутаты раскритиковали Стратегию развития региона

Архангельск, , 17:18 — REGNUM Проект Стратегии развития Архангельской области до 2035 года сегодня был рассмотрен депутатами Архангельского областного Собрания на сессии. Содержание документа вызвало массу вопросов и было подвергнуто критике, передает корреспондент ИА REGNUM.

С докладом о Стратегии выступил вице-губернатор Виктор Иконников. Он сообщил, что первым приоритетом в документе обозначено сохранение и развитие человеческого капитала.

«По замыслу разработчиков Стратегии Архангельская область должна привлекать и объединять людей для всестороннего развития, реализации передовых идей и комфортного проживания», — заявил он.

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Виктору Иконникову сразу пришлось ответить на «горячий» для региона мусорный вопрос.

«Каким образом правительство области хочет перейти к модели нулевого хранения мусора, указанной в документе?», — обратилась к вице-губернатору депутат Людмила Кононова.

Чиновник ответил уклончиво, сославшись на ощутимый прогресс в сфере переработке мусора и на то, что бизнес уже предлагает решение мусорной проблемы с использованием новых технологий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября представитель областного правительства Евгений Фоменко сообщил журналистам о том, что регион ведет переговоры с зарубежными компаниями по переработке мусора и указал на то, что речь пойдет, скорее всего, о сжигании ТКО.

«Верите ли вы в реальность исполнения целей Стратегии, учитывая социально-экономическое положение в стране?», — спросил Виктора Иконникова депутат от КПРФ Александр Новиков.

«Да», — ответил чиновник.

«Если вы верите, то скажите, каким образом через 15 лет ВРП вырастет в три раза? каким образом численность населения останется практически прежней? И как вы собираетесь увеличить благосостояние людей, если доходы населения падают?»

«Я считаю, что при реализации всех проектов, отмеченных в Стратегии, достичь всех этих показателей можно. И это не только мое мнение. в этом блоке участвовали эксперты, которые оценивали реалистичность поставленных целей», — сказал Иконников.

Депутата слова чиновника не убедили и он процитировал классика:

«Жальтолько — житьвэтупорупрекрасную ужнепридется — нимне, нитебе».

Депутат от «Справедливой России» Ирина Чиркова назвала Стратегию «литературным трудом без конкретики».

«Это универсальный инструмент, но без конкретной региональной структуры. Непонятно куда движется регион и какие будут применены оценки эффективности. И если нам говорят, что план реализации Стратегии будет принят отдельно, то зачем мы принимаем сегодня документ, за неисполнение которого никто не несет ответственности?», — заявила она.

Депутат Леонид Таскаев назвал проект Стратегии «сырым» и предложил приблизить ее к реальности, сократив временные рамки документа до 2024 года, когда закончится действие федеральных программ, во многом финансирующих все, что написано в Стратегии.

После обсуждений слово взял Сергей Моисеев. Он сообщил, что у членов фракции «Единая Россия» тоже возникли вопросы по документу и попросил коллег принять его только в первом чтении.

В результате голосования проект Стратегии прошел первое чтение. Ко второму чтению документ будет представлен парламентариям в феврале 2019 года.

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