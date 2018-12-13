Австралия закупает новейшие американские истребители F-35

Канберра, , 17:27 — REGNUM 12 декабря на военную базу Вильямтон в Австралии прибыли два новейших американских истребителя F-35А. Об этом сообщает австралийское новостное издание The Daily Telegraph. Накануне самолеты были доставлены из США на аэродром Эмберли, откуда затем перебазировались в Вильямтон. Ожидается, что в перспективе на этой базе будут размещены 50 F-35A, которые заменят устаревшие истребители F-18 Hornet. На торжественной церемонии по случаю прибытия самолётов на базу Вильямтон присутствовал министр обороны Австралии Кристофер Пайн. Самолёт F-35 является новейшем истребителем 5 поколения, выполнен по технологии «стелс» и оснащен двигателем, позволяющим совершать вертикальный взлёт и посадку; максимальная скорость истребителя достигает 2000 км/ час. Всего правительство Австралии закупит 72 истребителя F-35, сумма контракта составила 17 миллиардов долларов.