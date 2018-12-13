Южная Корея обсуждает в Лиме сотрудничество с Тихоокеанским альянсом

Сеул, , 18:31 — REGNUM В столице Перу — Лиме — начал свою работу форум сотрудничества Республики Корея и Тихоокеанского альянса — международной торговой организации, включающей четыре южноамериканских государства — Чили, Колумбию, Перу и Мексику. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На форуме собрались делегации всех стран, представленные экспертами и высокопоставленными чиновниками различных ведомств. Со стороны Южной Кореи участие принимают представители министерства иностранных дел и Корейского агентства по развитию международного сотрудничества. Республика Корея присоединилась к Тихоокеанскому альянсу в 2013 году в качестве наблюдателя и с тех пор регулярно участвует в мероприятиях организации.

На данном форуме обсуждается возможность создания постоянного механизма двустороннего сотрудничества, взаимодействие в сфере высоких технологий и либерализация торговых режимов. Республика Корея заинтересована в сбыте своей готовой продукции — автомобилей, электроники, удобрений и т.п., в то время как страны Тихоокеанского альянса богаты полезными ископаемыми и сырьем, что представляет большой интерес для южнокорейской промышленности.