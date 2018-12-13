США вновь обвинили КНДР в нарушении религиозной свободы

Пхеньян, , 17:53 — REGNUM Правительство США вновь внесло Северную Корею в список стран, нарушающих права человека на свободу вероисповедания и совести. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

В список попадают те страны, где происходит систематическая религиозная дискриминация и нарушаются права человека, определённые в Акте о религиозной свободе, принятом в 1998 году. В отношении таких государств США могут предпринимать определенные меры — например, вводить экономические санкции. Помимо КНДР, в список в 2018 году занесены ещё 9 стран — Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Пакистан, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

Повторное обвинение КНДР в нарушении прав человека стало ещё одним враждебным шагом со стороны США за последнее время. Ранее были введены санкции в отношении трех высокопоставленных северокорейских чиновников. Переговоры между КНДР и США в последнее время фактически заморожены.